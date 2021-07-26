Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile Polateli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güvenli ve Yeniyapan köylerinde 4 vatandaşa ait elektrik panolarına zarar verilmesi ve kabloların çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri O.K. ve V.H'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz