Kilis'te kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Kilis'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kilis'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duruca ve Çakallıpınar köylerinde Türk Telekom'a ait 500 metre kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler belirledikleri şüpheli M.B'yi çevre yolunda motosikletiyle seyir halindeyken yakaladı.
Ele geçirilen kablo Türk Telekom Müdürlüğüne teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz