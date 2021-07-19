Kilis'te kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
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Kilis'te kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Duruca ve Çakallıpınar köylerinde Türk Telekom'a ait 500 metre kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler belirledikleri şüpheli M.B'yi çevre yolunda motosikletiyle seyir halindeyken yakaladı.

Ele geçirilen kablo Türk Telekom Müdürlüğüne teslim edilirken, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kilis'te kablo hırsızlığı yaptığı öne sürülen şüpheli tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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