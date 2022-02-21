JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor - Haberler
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JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor

AA - Güncel
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Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için son bir ayda 30 olayı aydınlattı.

KİLİS (AA) - Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ekipleri, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak için son bir ayda 30 olayı aydınlattı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir ay içerisinde JASAT ekiplerince, 30 olay aydınlatarak bu kapsamda 43 şüpheliyi yakaladı, adliyeye sevk edilen zanlılardan 16'sı tutuklandı.

Bu süre zarfında ekiplerce, çeşitli suçlarından aranan 64 zanlı de gözaltına alındı, bunlardan haklarında 8 aydan 15 yıla kadar hapis cezası bulunan 18 hükümlü adli makamlarca tutuklandı.

JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor

JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor

JASAT ekipleri suç ve suçlularla etkin mücadele yürütüyor

AA - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Kilis, JASAT, Güncel, Haberler

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