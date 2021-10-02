Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret - Haberler
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Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te jandarmadan yaşlılara ziyaret

Kilis'te jandarma ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları unutmadı.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma ekipleri, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlıları unutmadı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Polateli ilçesine bağlı Belenözü köyünde Kore Gazisi Ahmet Kılınç ve Fatma Çakmakçı'yı evinde ziyaret etti.

Yaşlılara sağlıklı bir ömür temennisinde bulunan ekipler, çeşitli hediyeler verdi.

Yaşlılar da ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, jandarmaya hayır duasında bulundu.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri
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