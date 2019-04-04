Kilis'te Jandarmadan Otizme Karşı Mavi Işık

Kilis'te İl Jandarma komutanlığı tarafından "Otizme Mavi Işık Yak" etkinliği düzenlendi.

İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte otizmli çocukları ağırladı. "Otizme Mavi Işık Yak"etkinliği kapsamında otizmli çocuklara, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hakan Başaklıgil tarafından çeşitli hediyeler verildi. - KİLİS

Kaynak: İHA