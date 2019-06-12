Kilis'te jandarmadan fidan dikimi

Kilis'te Jandarma Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde İl Jandarma Komutanlığınca fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Merkeze bağlı Küplüce köyü kırsalında düzenlenen etkinliğe, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, Süleyman Demirel Ortaokulu ve Afife Keçik İlkokulu öğrencileri ile öğretmenleri ve vatandaşlar katıldı.

Albay Başaklıgil, törende yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatı'nın yıl dönümü münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ettiklerini belirtti.

Yapılan etkinliğin gelecek nesillere temiz bir çevre bırakabilmek adına önemli bir faaliyet olduğunu ifade eden Başaklıgil, fidan dikiminde emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başaklıgil ve beraberindekiler, dağıtılan fidanları toprakla buluşturdu.

Kaynak: AA