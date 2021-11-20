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Kilis'te jandarmadan engelli kız çocuğuna ziyaret

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te jandarmadan engelli kız çocuğuna ziyaret

Kilis'te jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında engelli bir kız çocuğunu ziyaret etti.

KİLİS (AA) - Kilis'te jandarma 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında engelli bir kız çocuğunu ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Polateli ilçesine bağlı Ömeroğlu köyünde yaşayan engelli kız çocuğunu "20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü" nedeniyle ziyaret edilerek ona oyuncak bebek hediye etti.

Öte yandan devriye gezen ekipler, karşılaştığı çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Çocuklar da jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kilis'te jandarmadan engelli kız çocuğuna ziyaret

Kilis'te jandarmadan engelli kız çocuğuna ziyaret

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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