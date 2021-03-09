Kilis'te jandarmadan dinamik denetimi

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında dinamik gerçekleştirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kent genelinde İl Jandarma Komutanı Albay Ersin Aslan ve 173 personelin katılımıyla denetim yapıldı.

Bu kapsamda 2 bin 593 kişi, 598 araç ve 12 işyeri denetlendi.

Jandarma ekiplerince oluşturulan uygulama noktasında durdurulan araçlarda yolcu kapasitesine uyulup uyulmadığı ve yolcuların maske takıp takmadığı kontrol edildi.

Kontrollerde farklı suçlardan araması bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz