Kilis'te Jandarma Trafik Uygulamaları Sıklaştırdı

Kilis'te, Jandarma trafik timleri Resol Osman Dağı Mesire alanı ile sorumluluk bölgesinde uygulamaları sıklaştırdı.

İl Jandarma Merkez İlçe Trafik ekipleri ile Asayiş timleri tarafından ortaklaşa Resul Osman Dağı mesire alanı ile sorumluluk bölgesinde 155 araç denetimden geçirildi. 8 sürücüye 864 TL para cezası uygulanırken, 4 araç trafikten men edildi. Ayrıca alkal alan 2 kişiye ise 518 TL idare para cezası kesildi. - KİLİS