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Kilis'te jandarma ekipleri kadınları bilgilendiriyor

AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te jandarma ekipleri kadınları bilgilendiriyor

Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "KADES yanımdaysa şiddet kaderim değildir" Projesi kapsamında kadınları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

KİLİS (AA) - Kilis'te İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kades yanımdaysa şiddet kaderim değildir" Projesi kapsamında kadınları bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, jandarma sorumluluk alanında bulunan okul, cami, sağlık evi ve köy duraklarına bilgilendirme afişleri asılarak el broşürleri dağıtıldı.

Bilgi verilen kadınlardan 17 kişinin telefonuna KADES uygulaması yüklendiği belirtildi.

Kilis'te jandarma ekipleri kadınları bilgilendiriyor

Kilis'te jandarma ekipleri kadınları bilgilendiriyor

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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