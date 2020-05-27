Kilis'te izinle birlikte çarşılar çocuklarla doldu Kilis'te izinle birlikte çarşılar çocuklarla doldu Kilis'te, 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alan alileler, çarşıya çıkınca, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Kilis'te izinle birlikte çarşılar çocuklarla doldu

KİLİS - Kilis'te, 0-14 yaş arası çocukların sokağa çıkmasına izi verilmesinden sonra çocuğunu alan alileler, çarşıya çıkınca, sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Kilis'te de 0-14 yaş grubunun sokağa çıkmasına izin verilmesinden sonra anne ve babalar çocuklarını yanlarına alıp sokağa çıktı.

Bazı aileler çocukları ile alışveriş yaparken, bazıları da çarşılarda çocuklarını gezdirdiler. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı iş yerleri ve önlerinde yoğunluk yaşanırken, vatandaşların tedbirlere uymadıkları gözlendi.

Kaynak: İHA