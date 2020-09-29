Kilis'te İtfaiye haftası etkinliği
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Kilis'te İtfaiye haftası etkinliği

29.09.2020 16:47 | Son Güncelleme: 29.09.2020 20:21
Kilis'te İtfaiye haftası etkinliği

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun, İtfaiye haftası etkinliği kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun, İtfaiye haftası etkinliği kapsamında İtfaiye Müdürlüğünü ziyaret etti.

25 Eylül - 1 Ekim İtfaiye Haftası kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun ve Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Uğur Özçelik tarafından Kilis Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ziyarette bulunuldu. Ziyarette İl Afet ve Acil Durum Müdürü Uğur Olgun, Halkın can ve mal güvenliği için 7 gün 24 saat canla başla çalışarak, kutsal bir görevi yerine getiren İtfaiye çalışanlarının haftalarını kutlayarak, görevlerinde başarı dileğinde bulundu. - KİLİS

Kilis'te İtfaiye haftası etkinliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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