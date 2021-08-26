KİLİS'TE İTFAİYE ERLERİNE ALTIN ÖDÜLÜ
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KİLİS'TE İTFAİYE ERLERİNE ALTIN ÖDÜLÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KİLİS'te, yangın bölgelerinde görev yapan itfaiye erleri altınla ödüllendirildi.

KİLİS'te, yangın bölgelerinde görev yapan itfaiye erleri altınla ödüllendirildi.

Antalya, Muğla, Osmaniye'de yangın söndürme çalışmalarını katılan 5 Kilis Belediyesi personeli plaket ve altında ödüllendirildi. Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, orman yangınlarıyla ilgili olarak itfaiye ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına katıldığını ifade ederek, 'Personelimizin fedakarca yangın alanında çalışmasından dolayı kendilerine plaket ve önül vereceğim. 15-20 gün yangın bölgesinde fedakarca çalıştılar. İnşallah bir daha böyle orman yangınlarını yaşamayızö dedi.

Servet Ramazan, konuşmasının ardından plaket verdiği itfaiye personelini altınla ödüllendirdi.

KİLİS'TE İTFAİYE ERLERİNE ALTIN ÖDÜLÜ
KİLİS'TE İTFAİYE ERLERİNE ALTIN ÖDÜLÜ
KİLİS'TE İTFAİYE ERLERİNE ALTIN ÖDÜLÜ
KİLİS'TE İTFAİYE ERLERİNE ALTIN ÖDÜLÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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