Kilis'te İstihdam Fuarı düzenlendi

KİLİS (Habermetre) - Kilis'te, Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum projesi kapsamında eğitim alan kursiyerler İstihdam Fuarında bir araya geldi. Avrupa Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün düzenlediği proje ile eğitim alan Türk ve Suriyelilere sertifikaları verildi. Kilis'te, Güçlü Geçim Dayanıklı Toplum projesi kapsamında kursiyerler İstihdam Fuarında buluştu.

Avrupa Birliğinin finansal olarak destelediği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün iş birliğinde yürütülen projeyle yarısı Suriyeli mülteci olan kursiyerlere eğitimler verildi.

Kilis Vali Yardımcısı Kemal Balaban, Suriyelilere yönelik projeleri desteklediklerini belirtti. "Uygulamalı çiftçi okulları hayata geçirilmiş. Tarımsal verileri geliştirme ve istihdam noktasında önemli çalışmalar yürütülmüştür. Bizler üretmek zorundayız. Bu coğrafya zor bir coğrafya. Gerek Kilis olsun gerek Suriye'deki vatandaşlarımız olsun sektörler içerisinde tarımsal alanın en etkin ve verimli şekilde kullanılması adına bu tür çalışmaların artarak devamını diliyorum. Üreten toplumlar güçlü, söz sahibi olan toplumlardır. " dedi.

Konuşmanın ardından eğitimlerini başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi. kilis Suriyeli mülteci istihdam fuar

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