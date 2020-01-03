Kilis'te işsizlik ve eğitimde derslik sorunları masaya yatırıldı

03.01.2020 19:02 | Son Güncelleme: 03.01.2020 19:02

Kilis'te Vali Recep Soytürk, Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, AK Parti İl Başkanı Mehmet Murat Karataş, İl Genel Meclis Başkanı Şıhmehmet Yalçın'ın katılımıyla kentteki işsizlik ve eğitimde yaşanan sorunlarla mücadele konulu toplantı düzenlendi.

Vali Soytürk, toplantıdaki konuşmasında, Kilis'in eğitimde geçmiş yıllarda Türkiye sıralamasında ilk sıralarda yer aldığını ancak her geçen yıl sıralamada geriye gittiğini söyledi.

Göreve başladığı ilk günden bu yana derslik sorununa çözüm bulmak adına ciddi girişimlerde bulunulduğunu belirten Soytürk, bu kapsamda Belediye Başkanı Bulut, İl Başkanı Karataş ve İl Genel Meclis Başkanı Yalçın'ın da desteğiyle derslik sorunun büyük ölçüde çözüme kavuşturulduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendisi de Kilisli olan hayırsever iş insanı Fuat Tosyalı, uzun zaman önce özelleştirilen ve şu anda pasif durumda olan Tekel Suma Fabrikasına ait olan 51 dönüm araziyi satın alarak okul yapımı için İl Özel İdaresine devretti. Bunun yanında 20 dönüm arsa da belediyemiz tarafından tahsis edildi. Diğer okul arsaları ile birlikte toplam 95 dönüm arazimiz oldu. Söz konusu arazilerde zaman kaybetmeden çalışmalara başlayacağız ancak bunun için hayırseverlerinde desteğine ihtiyacımız olacak."

Belediye Başkanı Bulut da Kilis'in en önemli iki sorunun işsizlik ile eğitim olduğunu söyledi.

Her iki sorunun çözümüne yönelik başlatılan çalışmalar sonucunda ciddi ilerleme kaydettiklerini aktaran Bulut, "Şu an yaptığımız girişimler sonucu hemen 3 tane okulun temelini kısa sürede atabilecek durumdayız. Eskiden olduğu gibi Kilis eğimde üst sıralarda yerini alacak." dedi.

AK Parti İl Başkanı Karataş ise derslik yapımı için gerekli arsa sorunun çözüme kavuşmasının sevindirici olduğunu belirterek, işsizlikle ilgili olarak da şu an mevcut OSB'de 18 fabrikanın yapımının devam ettiğini, bu işletmelerin faaliyete geçmesiyle daha iyi seviyeye geleceklerini kaydetti.

Kaynak: AA