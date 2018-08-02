Kilis'te Işık İhlali Yapan Otomobile Motosiklet Çarptı: 1 Yaralı

Kilis'te ışık ihlali yapan otomobile motosiklet çarptı: 1 yaralı

Yaralanan motosiklet sürücüsüne yoldan geçen UMKE görevlisi hemşire müdahale etti

KİLİS - Kilis'te, kırmızı ışık ihlali yapan otomobile motosikletin çarpması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kilis'te, Mehmet Hanifi Maraşlıoğlu yönetimindeki 79 EJ 426 plakalı otomobil Hastane Kavşağında kırmızı ışık ihlali yaparak seyrederken, Mahmut Sarıbuğday M.S. yönetimindeki 79 AAC 600 plakalı motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü M.S'ya yoldan geçen Kilis UMKE'de görevli bir hemşire ile vatandaşlar yardımına koşarak müdahale ettiler. Olay yerine çağrılan 112 Acil Ambulansı ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.