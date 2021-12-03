Kilis'te işaret diliyle hutbe verildi
Kilis'te, İl Müftülüğü Cuma namazında okunan hutbeyi işitme engelli vatandaşlara yönelik olarak işaret dili ile aktarıldı.
KİLİS (İHA) - Kilis'te, İl Müftülüğü Cuma namazında okunan hutbeyi işitme engelli vatandaşlara yönelik olarak işaret dili ile aktarıldı.
İl Müftülüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle, Engelli vatandaşları sosyal hayata dahil edebilmek, yaşamlarını kolaylaştırmak ve Cuma günleri okunan hutbeyi anlamalarını sağlamak amacıyla Ballıoğlu camiinde işaret diliyle hutbe verildi - KİLİS