Kilis'te işaret diliyle hutbe verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kilis'te işaret diliyle hutbe verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Kilis'te işaret diliyle hutbe verildi

Kilis'te, İl Müftülüğü Cuma namazında okunan hutbeyi işitme engelli vatandaşlara yönelik olarak işaret dili ile aktarıldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, İl Müftülüğü Cuma namazında okunan hutbeyi işitme engelli vatandaşlara yönelik olarak işaret dili ile aktarıldı.

İl Müftülüğü tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler günü nedeniyle, Engelli vatandaşları sosyal hayata dahil edebilmek, yaşamlarını kolaylaştırmak ve Cuma günleri okunan hutbeyi anlamalarını sağlamak amacıyla Ballıoğlu camiinde işaret diliyle hutbe verildi - KİLİS

Kilis'te işaret diliyle hutbe verildi

Kilis'te işaret diliyle hutbe verildi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title