Kilis'te İş Yerinden Hırsızlık İddiası

Kilis'te bir iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Amirliği ekipleri, 7 Aralık Mahallesi'ndeki bir iş yerinden havalı matkap, büyük spiral makinesi, küçük el spiral makinesi, elektrikli el matkabı ve küçük tezgahlı tahta kesme makinesinin çalınması olayına karıştıkları belirlenen M.E.K, S.S.Ç. ve F.Ç'yi düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen havalı matkap, büyük spiral makinesi, küçük el spiral makinesi, elektrikli el matkabı ve küçük tezgahlı tahta kesme makinesi sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Hırsızlık malı satın almaktan hakkında adli işlem yapılan N.K. ve Suriyeli M.K. ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA