Kilis'te İş Hanına Roket Düştü: 5 Yaralı

Kilis'te iş hanına roket düştü: 5 yaralı KİLİS - Afrin'den terör örgütü PKK/PYD tarafından atılan iki roketten biri restorana diğeri ise bir evin önüne isabet etti. Olayda 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin'den PYD/PKK tarafından atılan iki roketten biri Kilis kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir restaurant ile Ahmet Rasim Caddesinde bir evin önüne düştü. Olay yerine çok sayıda ambulans,. Aramada kurtarma ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 5 kişi ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerine kordon altına alındı.