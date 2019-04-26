Kilis'te İntihar Etmek İsteyen Kişiyi Polis Kurtardı

Kilis'te intihar etmek isteyen kişiyi polis kurtardı

Kilis'te, ailesinin kendisi ile ilgilenmediğini öne süren Ü.Ç. (35), 5 katlı binanın terasına çıkarak intihar etmek istedi. Polis memuru Ü.Ç.'yi tutup çekerek kurtardı.

Olay, sabah saatlerinde Deveciler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bekar olan ve ailesi ile beraber yaşayan Ü.Ç., hasta olduğunu ve ailesinin kendisi ile ilgilenmediğini ileri sürerek 5 katlı binanın teras katına çıktı. Bağırarak atlayacağını söyleyen Ü.Ç.'yi gören çevredekiler durumu polis ve itfaiyeye bildirdi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye de binanın önünde hava yatağı açtı. Ekiplerin ikna çabalarına cevap vermeyen Ü.Ç.'yi bir polis memuru tutup çekerek kurtardı.

Hazır bekletilen ambulansta ilk müdahalesi yapılan Ü.Ç., daha sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: DHA