Kilis'te inşaatta hırsızlık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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Kilis'te inşaatta hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

Kilis'te inşaatta hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te inşaatta hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

KİLİS (AA) - Kilis'te inşaatta hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen M.A.K'yı gözaltına aldı.

Ekipler, 1 spiral makinası ve 1 akü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli M.A.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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