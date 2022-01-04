Kilis'te inşaatta hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te inşaatta hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Sanlı Mahallesi'nde inşaattan hırsızlık yaptığı belirlenen M.A.K'yı gözaltına aldı.

Ekipler, 1 spiral makinası ve 1 akü ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheli M.A.K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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