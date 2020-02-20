Kilis'te inşaatın temeline düşen kediyi itfaiye kurtardı
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Kilis'te inşaatın temeline düşen kediyi itfaiye kurtardı

Kilis'te inşaatın temeline düşen kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

20.02.2020 12:38 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:38
Kilis'te inşaatın temeline düşen kediyi itfaiye kurtardı

'te inşaatın temeline düşen kedi, ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

İl merkezindeki bir inşaatın temeline kedinin düştüğünü gören kişi, durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen Müdürlüğü ekiplerinin halatla inerek bulunduğu yerden çıkardığı kedi, tedavi edilmek üzere veteriner hekime götürüldü.

Kedinin kurtulması için itfaiye ekiplerini arayan Muhammed Daş, "Arkamıza baktık kediye gördük. İki üç kere çıkmak için tırmanmaya çalıştı fakat sonuncusunda karnı demire takılınca itfaiyeyi aradık. Onlar da geldiler çıkardılar." dedi.

Kaynak: AA
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