Kilis'te inşaat deposundan hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
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Kilis'te inşaat deposundan hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel
Kilis'te inşaat deposundan hırsızlık yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı

Kilis'te inşaat deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te inşaat deposundan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necmettin Erbakan Mahallesi'nde bir inşaat deposundan hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine soruşturma başlattı.

Ekipler, araştırmalar sonucunda, şüpheli olduğu öne sürülen V.H. ile yaşı küçük İ.H.T'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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