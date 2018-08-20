Kilis'te İlginç Kurban Taşıma Teknikleri... Kimi Kurbanı Kucağında Kimi İse Motosikletle Taşıdı

Kilis'te ilginç kurban taşıma teknikleri... Kimi kurbanı kucağında kimi ise motosikletle taşıdı

KİLİS - Kilis'te kurbanlıkların motosikletlerle taşınması ilginç görüntüler oluşturdu.

Türkiye'de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te, motosikletler yük ve hayvan taşımacılığında da kullanılıyor.

Kilis'te kurbanlıkların satıldığı hayvan pazarına giden bazı vatandaşlar, satın aldığı küçükbaş hayvanları motosikletlerle evlerine götürüyor. İki kişilik motosiklete binen vatandaşlar, kurbanlık koyunları sürücü ile yolcu arasına koyarak taşıyor. Bazı vatandaşlar ise motosikletlerinin tekne bölümüne 3 kurbanlık koyarak taşıyor. Kurbanlıkların motosikletler ile taşınması ilginç görüntüler oluşmasına neden oldu.