Kilis'te İlaçlama Sürüyor

Kilis Belediyesi tarafından kent merkezinde sinek ve böceklere karşı ilaçlama devam ediyor.

Kilis Belediyesinden yapılan açıklamada, Kent merkezinde son günlerde çok sık olarak görülen böcek olayları ile ilgili yapılan araştırmalar sonucu bu böcek türü Tenebrioniddae familyasından olan bir böcek türü olduğunu belirtildi.

Açıklama şöyle sürdü,"Halk arasında (Hamam böceği) olarak bilinen böceklerle ile ilgili yapılan çalışmalarımız son sürat devam etmektedir. Son günlerde şehrimizde ve çevre illerde çok sık görülmesinin sebebi iklim şartlarının dengesinin değişmesinden dolayı kaynaklanmaktadır. Ayrıca bu böceklerin dışarı bölgelerden uçarak geldikleri de görülmüştür. Bu sebepten dolayı Kilis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bu böcek türünün çoğalabileceği yerlerle alakalı (kanalizasyon, boş arsalar, çöp konteynerlerinin etrafı ) şehrimizin cadde ve sokakları ilaçlanmaktadır. İlaçlama çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir" denildi. - KİLİS

Kaynak: İHA