Kilis'te ilaç kaçakçılığı operasyonu

22.08.2019 11:34

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 311 bin 670 tablet kaçak ilaç ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis'ten batı illerine yüklü miktarda kaçak ilaç götürüleceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kentin giriş ve çıkışında önlem alan ekipler, A.K. idaresindeki tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlenen 2 milyon 352 bin cinsel içerikli hap ile 959 bin 670 tablet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.

Kaynak: AA