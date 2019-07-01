Kilis'te İl Genel meclisi toplandı

Kilis'te İl Genel meclisi toplandı

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi toplandı.

Kilis'te İl Genel meclisi toplandı

Kilis İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın başkanlığında il genel meclisi toplandı.

İl Genel Meclisi Başkanı Yalçın Başkanlığında toplanarak, Temmuz ayının toplantısı ilk gün oturumunu gerçekleştirdi.

Meclis, toplantılarının Temmuz'un ortasına kadar devam edip gündemindeki konuları görüşerek karara bağlanacağı bildirildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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