Otomobiller çarpıştı, kontrolden çıkan araç refüje çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Otomobiller çarpıştı, kontrolden çıkan araç refüje çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 yaralı Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı, kontrolden çıkan araç refüje çıkıp elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

KİLİS - Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.T. yönetimindeki 27 FH 004 plakalı Volkswagen otomobil ile M.D. yönetimindeki 79 DK 279 plakalı Renault marka otomobil çarpıştı. H.T. otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıkıp elektrik direğine çarptı. H.T., ile araçta bulunan B.Ç., M.E.P., B.B.P. ve M.R.K. yaralandı. Yaralılar, 112 acil ambulanslarıyla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ