30.08.2019 18:35

Kilis'te iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

KİLİS - Kilis'te iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, M.B. yönetimindeki 79 T 0156 plakalı ticari otomobil ile M.Ç. idaresindeki 27 AP 793 plakalı otomobil, hastane kavşağında çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri M.Ç. ve M.B. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan E.Ç., Ö.Ç. ve R.A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA