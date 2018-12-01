Kilis'te İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Kilis'te İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

KİLİS'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kilis'te İki Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

KİLİS'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde İslahiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Develi (55) yönetimindeki 44 FH 035  plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 TG 884  plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerin sürücüleriyle, Songül Develi (19), Şeyma Develi (21) ile Özgen Develi (21) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Kilis

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et