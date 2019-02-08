Kilis'te "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" Yapıldı

Kilis'te, Ticaret Bakanlığı tarafından "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı.

Kilis Ticaret ve Sanayi Odasının (KİTSO) konferans salonunda düzenlenen toplantıda, ihracat teşvikleri, dahilde işleme rejimi, yurt dışı pazara giriş, markalaşma, kira ve tanıtım konularında bilgilendirme yapıldı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Adnan Benli, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının bakanlığın görev ve hizmetleri, ihracat teşvik ve destekleri, markalaşma, fuar destekleri gibi konularda firmaları yerinde ziyaret ederek sorun, görüş ve önerileri ilk ağızdan dinlemek olduğunu söyledi.

Tespit edilen sorunlara hızlı bir şekilde çözüm bulmaya çalıştıklarını anlatan Benli, kendi bakanlıkları dışında kalan sorunlar olması durumunda da ilgili bakanlığa yazılı olarak bildirdiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile bakanlıkların yeniden yapılandırıldığını, ekonomi ve gümrük ve ticaret bakanlıklarının tek çatı altında toplandığını anımsatan Benli, "Bu yapılanmayla birlikte hem iç, hem de dış ticaret tek çatı altında yürüyor. Bu bakanlık, iki bakanlığın görev ve hizmetlerinin daha hızlı, kolay ve etkin yürütülmesini sağlayacaktır inşallah. Amaç 81 ili tek tek dolaşıp, firmalarımızı yerinde görüp, sorunlarını alıp birinci ağızdan dinleyerek çözüm bulmak." diye konuştu.

Benli, bu kapsamda dün Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmaları ziyaret ettiklerini ve firma yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı da Kilis'in yakın zamanda zor ve sıkıntılı günler geçirdiğini dile getirdi.

Yaşanan süreçte ekonominin ciddi anlamda olumsuz etkilendiğini ifade eden Celkanlı, "Kilis'in ekonomik anlamda yaşadığı bu sıkıntıları her mecrada anlatmaya gayret gösteriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından program, soru cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA