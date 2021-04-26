Kilis'te iftardan sonra kan bağışı
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Kilis'te iftardan sonra kan bağışı

İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ - Haberler | Sağlık

Kilis'te iftardan sonra kan bağışı Kızılay 'Sizin 15 dakikanız bir başkasının hayatı olabilir' sloganıyla vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı Kilis'te Ramazan ayının ve korona virüsün etkisiyle kan bağışında düşüş yaşanırken, Kızılay Kan Merkezinde iftardan sonra da kan bağışı alınıyor.

Kilis'te iftardan sonra kan bağışı

Kızılay 'Sizin 15 dakikanız bir başkasının hayatı olabilir' sloganıyla vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı

KİLİS - Kilis'te Ramazan ayının ve korona virüsün etkisiyle kan bağışında düşüş yaşanırken, Kızılay Kan Merkezinde iftardan sonra da kan bağışı alınıyor.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, Vatandaşları iftardan sonra kan bağışında bulunmaya davet ettiklerini belirterek, "Kovit 19 pandemisi nedeniyle kan bağışlarında ciddi bir düşüş yaşandı. Stoklarımızda belirli bir azalma vardı, her yıl gördüğümüz Ramazan ayında bir azalma oluyor. Dolayısıyla hastanelerin kan ihtiyacını karşılamak adına sıkıntı yaşamamak için gündüz oruçlu olunduğu için çok fazla bağışçımız olmuyor. Bu nedenle iftar sonrası da çalışıyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi iftardan sonra kan almaya devam ediyoruz. Kan bağışında bulunacaklar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf oldukları için iftardan sonra gelip kan bağışında bulunabilirler. 'Sizin 15 dakikanız bir başkasının hayatı olabilir', herkesi kan bağışına bekliyorum" dedi.

Kilis'te iftardan sonra kan bağışı
Kilis'te iftardan sonra kan bağışı
Kilis'te iftardan sonra kan bağışı
Kilis'te iftardan sonra kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ DAĞ

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