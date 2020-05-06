Kilis'te iftardan sonra kan bağışı

Kilis'te iftardan sonra kan bağışı Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından iftardan sonra ' Sizin ayıracağınız 15 dakikanız bir başkasının hayatı olabilir' sloganıyla vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı Kilis'te Ramazan ayının gelmesiyle birlikte koronavirüsün etkisiyle kan bağışında...

Kilis'te iftardan sonra kan bağışı

Kilis Kızılay Kan Merkezi tarafından iftardan sonra ' Sizin ayıracağınız 15 dakikanız bir başkasının hayatı olabilir' sloganıyla vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı

KİLİS - Kilis'te Ramazan ayının gelmesiyle birlikte koronavirüsün etkisiyle kan bağışında düşüş yaşanmasıyla iftardan sonra Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışı alınıyor.

Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, koronavirüsü salgın nedeniyle kan stoklarının azaldığını belirterek, vatandaşları iftardan sonra kan bağışında bulunmaya davet ettiklerini ifade ederek, "Dünyayı etkileyen koronavirüs (Covid 19) pandemisi nedeniyle ban bağışında oldukça bir düşüş yaşanıyor. Stoklarda çok ciddi bir sıkıntımız var. Her ramazan ayında biz belirli bir düşüşü bekliyoruz. Bundan dolayı ramazan ayında stoklarımızı doldurarak, belirli bir hazırlıkla gidiyoruz. Ama şuanda Covid 19'un etkisiyle oldukça zor durumdayız. Kan ihtiyacını karşılamakta zorluk çekiyoruz. Ramazanda iftardan sonrada açığız. İftardan sonra vatandaşlarımız merkezimize gelerek kan bağışında bulunabilirler. Her zaman söylüyoruz, ' Sizin ayıracağınız 15 dakikanız bir başkasının hayatı olabilir' evde kalın diyoruz. Ama evden çıktığınızda bir 15 dakikanızı ayırın lütfen kan bağış merkezlerimizi ziyaret edin" dedi.

Kan bağışında bulunan vatandaşlar ise Ramazan nedeniyle kan bağışında azalma olduğunu bu nedenle ban bağışında bulunduklarını ifade ettiler.

Kaynak: İHA