Kilis'te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği
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Kilis'te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kilis kent merkezinde iftara yakın saatlerde trafikte oluşan kargaşa, polis ekiplerinin yoğun çaba ve müdahalesi ile çözülüyor.

Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız
Elinde bir tomar parayla video çekti: Birazdan hepsini vatandaşlara dağıtacağız

Kilis kent merkezinde iftara yakın saatlerde trafikte oluşan kargaşa, polis ekiplerinin yoğun çaba ve müdahalesi ile çözülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Ramazan ayı nedeniyle trafikte bir sıkıntı yaşanmaması için gerekli tedbirler alınmasına karşın, zaman zaman araç ve motosiklet yoğunluğu nedeniyle iftara yakın saatlerde trafikte kargaşa yaşanıyor. Suriye sınırında bulunan Kilis'te, saat 19.00'dan önce evlerine gitmek isteyen vatandaşların araç ve motosikletleriyle trafiğe çıkması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Aynı saatlerde esnaf ve kamu çalışanlarının da araçları ile girmek zorunda kaldığı trafik yoğunluğu katlanıyor. İnsanların bir an önce evlerine gitme ve iftara yetişme telaşı nedeniyle yoğunluk kargaşa dönüşürken, trafikte aksaklık yaşanmaması için ise iş trafik ekiplerine düşüyor.

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tüm kavşaklarda tedbir alarak, trafik akışının hızlı olması ve insanların evlerinde iftara yetişebilmesi için canla başla çalışıyor. Ekiplerin yönlendirmesi ile trafik çözülmeye başlarken, iftar saati ile birlikte yollar boş kalıyor. - KİLİS

Kilis'te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği
Kilis'te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği
Kilis'te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği
Kilis'te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği
Kilis'te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği
Kilis'te iftara yetişmek isteyenlere polis desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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