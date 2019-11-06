Kilis'te hırsızlık zanlısı 2 kişi tutuklandı

06.11.2019 20:42 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:42

Kilis'te, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeni Sanayi Sitesinde gerçekleşen iki ayrı hırsızlık olayının faillerini yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelilerin M.A.D. ve M.D. olduğunu belirledi.

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde gözaltına alınan iki zanlı sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Otomobilde yapılan aramada tabanca, şarjör, hırsızlık olayında kullanılan 2 anahtar ve 3,97 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA