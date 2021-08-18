Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı

Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kilis'te hırsızlık operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olayları faillerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, gerçekleştirdiği operasyonlarda 632 gram metamfetamin, 58 gram bonzai ve bir hassas tartı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı - Haberler
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