Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli yakalandı

Kilis'te hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Kilis'te hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 4 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanabilmesi için çalışma başlatıldı.

Ekipler, İsmetpaşa Mahallesi'nde bir depoda yaptığı aramada, 3 çalıntı motosiklet, çalıntı elektrikli bisiklet, şase numarası silinmiş motosiklet iskeleti, çalıntı gaz ölçüm cihazı ve traktöre ait çalıntı 8 demir ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler K.İ, Ş.Ş, M.K. ve M.N.K, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz