Kilis'te hırsızlık suçundan aranan şüpheli saklandığı mutfak dolabında yakalandı

Kilis'te hırsızlık suçundan aranan zanlı, bağ evinin mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

Kilis'te hırsızlık suçundan aranan zanlı, bağ evinin mutfak dolabında saklanırken yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), birçok ev ve iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan "hayalet" lakaplı bir şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlının, Arpakesmez köyünde saklandığını tespit eden ekipler, bir bağ evine yaptığı operasyonda M.B.A'yı mutfak dolabında yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz