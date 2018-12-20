Kilis'te Hırsızlık İddiası

Kilis'te, bir tarladan toplanan zeytinleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güneşli köyündeki bir tarlada daha önceden toplanmış 1 ton zeytinin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptığı araştırmalar neticesinde R.B, Ü.A.Y, M.M. ve M.P. isimli 4 şüpheliyi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden R.B, Ü.A.Y. ve M.P, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken M.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA