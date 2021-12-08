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Kilis'te hırsızlara göz açtırılmıyor

Kilis'te hırsızlara göz açtırılmıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kilis'te, polis 10 ayrı hırsızlık olayını çözerek, 14 şahsı gözaltına aldı.

KİLİS (İHA) - Kilis'te, polis 10 ayrı hırsızlık olayını çözerek, 14 şahsı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde ev, işyerlerinden hırsızlık ve motosiklet çalınması olaylarının ardından yürüttüğü çalışmalarda 10 ayrı hırsızlık olayını çözrü. Ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda 14 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişiden 6'sı savcılık kararı ile serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adli makamlara çıkartılan 8 kişiden 2'si tutuklanırken, 6'sı ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şahısların adreslerinde ele geçirilen malzemeler ise sahipleri belirlenerek teslim edildi.

Öte yandan ekiplerin yünüttüğü çalışmalarda hırsızlık suçundan 15 yıl 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.T.'de yakalanarak, cezaevine teslim edildi. - KİLİS

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