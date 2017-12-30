Kilis'te Hindilere Rağbet Yok

Kilis'e çevre il ve ilçelerden getirilen yılbaşı hindilerine rağbetin az olduğu bildirildi.



Sabah Pazarı'nda, 100 ile 200 TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan hindiler, ilgi görmedi.



Sabah Pazarında hindi satıcıları, "Önceki yıllara göre bu yıl satışlarda düşüş var. Hindinin fiyatını soran vatandaşlar, pahalı diye almadan gidiyorlar. Çünkü fiyatlar yüksek, bizde ucuz satmak isteriz. Ama bizde hindileri pahalı aldık Önceki yıllarda hindi alanların sayısı bu yılkine göre iyiydi. Biz her yıl topladığım hindileri Kilis'e getirip satıyorum. 100-200 TL hindiye kimse para vermiyor"diye konuştu. - KİLİS