Kilis'te her mahalleye taziye evi projesi devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kilis'te her mahalleye taziye evi projesi devam ediyor

Kilis'te her mahalleye taziye evi projesi devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, her mahalleye taziye evi projesi kapsamında bir taziye evinin daha tamamlandığını açıkladı.

Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, her mahalleye taziye evi projesi kapsamında bir taziye evinin daha tamamlandığını açıkladı. Ramazan, 4 taziye evinin yapımının da devam ettiğini söyledi.

Kilis Belediye Başkan Servet Ramazan, hedeflerinin her mahalleye bir taziye evi yaptırmak olduğunu ifade etti. Bu kapsamda çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Ramazan, "Taziye evleri hayır sever iş insanları tarafından yaptırılıyor. Taziye geleneği, kültürümüzün ayrılmaz bir parçasıdır. Hedefimiz ilimizdeki tüm mahallelerimize taziye evleri kazandırmak ve cenaze sahibi komşularımızın bir nebze olsa acılarını paylaşabilmektir. Mahallelerimizde taziye evleri, kurslar ve toplantılar için düzenli, planlı ve programlı mekanlarımızın inşaatları tüm hızıyla devam ediyor. En kısa sürede toplum merkezlerimizin ve taziye evlerinin inşaatını tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız" ifadelerini kullandı. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Veysel Eroğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Seda Sayan Acun Ilıcalı Seren Serengil Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Ergin Ataman Okay Yokuşlu Yiğit Şardan Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kilis'te her mahalleye taziye evi projesi devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.06.2021 19:40:21. #1.13#

title