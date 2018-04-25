Kilis'te Helikopter Hareketliliği

Kilis'te askeri yetkililer öğle saatlerinde Suriye sınırında havadan incelemelerde bulundu.

Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu tarafından Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile Suriye'de terör örgütlerinden temizlenen bölgelere komşu olan Kilis'te öğle saatlerinde hava hareketliliği yaşandı. Kilis üzerinden uçan askeri helikopter, Suriye sınırını takip ederek Kilis semalarından ayrıldı. Helikopterde askeri yetkililerin olduğu ve sınır hattında incelemelerde bulunulduğu öğrenildi. - KİLİS