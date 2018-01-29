Kilis'te helikopter hareketliliği

KİLİS - Suriye sınırında bulunan Kilis'te, helikopter hareketliliği yaşandı.

Zeytin Dalı Hareketinin 10'nuncu gününde Kilis kent semalarında helikopter hareketliliği yaşandı. Hatay tarafından gelen helikopter Suriye sınırından uçarak, 2'inci Hudut Tabur Komutanlığı pistine iniş yaptı. Helikopterde Zeytin Dalı Hareketinin yürüten komutanların olduğu öğrenildi.