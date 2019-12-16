Kilis'te hayvan dolandırıcılığı iddiası
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Kilis'te hayvan dolandırıcılığı iddiası

Kilis'in Polateli ilçesinde, küçükbaş hayvan dolandırıcılığı olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

16.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:46
Kilis'te hayvan dolandırıcılığı iddiası

'in ilçesinde, küçükbaş hayvan dolandırıcılığı olayına karıştıkları iddia edilen 3 kişi yakalandı.

İl Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Belenözü köyüne hayvan alma bahanesiyle giden H.Ç, S.A. ve N.A. yetiştirici İ.H.S ile küçükbaş hayvanların satışıyla ilgili pazarlık yaptı.

Ödemeyi kent merkezinde yapacaklarını söyleyen üç kişi, İ.H.S'yi atlatarak küçükbaş hayvanların yüklü olduğu kamyonetle ortadan kayboldu.

Yetiştirici İ.H.S'nin ihbarı üzerine üç şüpheli jandarma ekiplerince Kilis-İslahiye kara yolunda gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından H.Ç. savcılık kararıyla, adliyeye sevk edilen S.A ve N.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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