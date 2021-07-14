Kilis'te havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı
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Kilis'te havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı

Kilis'te havaya ateş eden 3 kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'in Musabeyli ilçesinde silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kilis'in Musabeyli ilçesinde silahla havaya ateş ettikleri görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Musabeyli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezinde bir düğünde silahla havaya ateş ettikten sonra görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmaların ardından ekipler, düzenledikleri operasyonda M.A.K, H.S. ve M.G. gözaltına aldı.

Ekipler, arama köpeği "Bela" ile yaptığı çalışmada şahısların adreslerinde 3 tabanca ve bir av tüfeği ele geçirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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