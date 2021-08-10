Kilis'te hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı metruk binada yakalandı
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Kilis'te hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı metruk binada yakalandı

Kilis'te hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı metruk binada yakalandı
Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

Kilis'te hakkında hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ekipleri, kent merkezinde ve köylerde birçok hırsızlık olayının faili olarak aranan ve hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışma sonucunda M.A, saklandığı metruk binada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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