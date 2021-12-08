Kilis'te hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Kilis'te hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Kilis'te hakkında 17 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
AA / Cebrail Caymaz - Haberler | Güncel

Kilis'te hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

KİLİS (AA) - Kilis'te hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri ( Jasat ) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 aylık fiziki takip sonucu "tasarlayarak adam öldürme" suçundan hakkında 17 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.K'nin bulunduğu adresi belirledi.

Öncüpınar Mahallesi'nde saklandığı bağevinde yakalanan F.K, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. ???????

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AA / Cebrail Caymaz - Son Dakika Haberleri

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