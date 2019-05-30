Kilis'te güvercin hırsızlığına 3 tutuklama

Kilis'te güvercin çalarken suçüstü yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yavuzlu köyündeki bir evden güvercin çalan A.Y, F.Y. ve F.G, güvenlik korucuları ve jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA