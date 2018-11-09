Kilis'te Güvenlik Korucularının Yemin Töreni

Kilis'te göreve yeni başlayan 49 güvenlik korucusu için yemin töreni düzenlendi.

Eğitim sürecini tamamlayan güvenlik korucuları için İl Jandarma Komutanlığında yemin töreni yapıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, yaptığı konuşmada, ordunun ve güvenlik güçlerinin her geçen gün güçlendiğini belirterek, "Artık kendi silahlarımızı en mükemmel şekilde yapıp, hem düşmanlarımıza, hem terör gruplarına korku salıyoruz." dedi.

Soytürk, "Bugün güvenlik korucuları, öyle iyi eğitim alıyor ki, 25 tanesi uzmanlığı kazanacak kadar iyi eğitim alıyor." açıklamasında bulundu.

İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil de vatanı için canını veren tüm şehitlere rahmet dileyerek, gazileri minnetle andığını söyledi.

Vatan sevgisinin en net tarifinin, şehit ve gazilerin kahramanlıkları olduğunu anlatan Başaklıgil, kendilerinin de onlara layık olabilmek amacıyla vatan için gece gündüz, doğruluktan ayrılmadan çalışacaklarını kaydetti.

Başaklıgil, "Kahraman korucular, taşıdığınız üniformanın yüce Türk milletinin şerefinin simgesi olduğunu daima hatırlayınız. Şu andan itibaren laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin inançlı, kararlı bir savunucusu ve onurlu bir ferdi olarak, birlik ve beraberlik ruhuyla yurdumuzda emniyet ve asayişi sağlayacak, her türlü şer unsurlarına karşı mücadele edeceksiniz. Görevinizi en iyi şekilde yapacağınıza inancım tamdır." ifadelerini kullandı.

Eğitimi tamamlayan Harun Maraşlıoğlu da kanunlara, nizamlara ve emirlere harfiyen uyan, "çelik bilekli, aslan yürekli" birer korucu olduklarını belirtti.

Ettikleri yemine bağlı kalarak, birlik ve beraberlik ruhuyla hizmet edeceklerini dile getiren Maraşlıoğlu, "Her türlü görevi üstlenebileceğimize ve bu uğurda seve seve canımızı feda edeceğimize dair namus ve şeref sözü verdik. Bu vatan ilelebet yaşayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin, yüce Türk milletinin ve onun namusunun, inançlı, yılmaz ve sarsılmaz birer bekçisi olduk." diye konuştu.

Törende, masada bulunan Türk bayrağı ve silahların üzerine ellerini koyarak yemin eden 49 güvenlik korucusu, yeni görevlerine başladı.

Programa, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat ve Kilis Şehit ve Gazi Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Cumhur Muhtar da katıldı.